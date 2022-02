10e editie Müller’s Multi Morekop: Trakteren en doneren

Aalsmeer – In de week van 7 tot en met 12 februari verkoopt Banketbakkerij Müller weer zes dagen lang morekoppen voor KIKA (stichting Kinderen Kankervrij). Van iedere verkochte Müller’s Multi Morekop wordt 50 eurocent aan KIKA gedoneerd.

Jubileum editie

Dit jaar is alweer de tiende editie van deze mooie actie en in dit jubileumjaar wordt alles op alles gezet om het aantal verkochte morekoppen van vorig jaar (13.425) te evenaren, om zodoende een waanzinnige donatie aan Stichting Kinderen Kankervrij te kunnen doen! Geen gemakkelijke opgave, maar aan de inzet van ondernemers Sven Müller en Mike Multi zal het in ieder geval niet liggen. Met hart en ziel zetten zij zich voor het tiende jaar op rij in voor het goede doel. “We kunnen gelukkig rekenen op de steun van ontzettend veel bedrijven uit Aalsmeer die deze actie een warm hart toedragen, maar elke Morekop telt! We hopen dan ook dat vele Aalsmeerders volgende week tijdelijk even afscheid nemen van de goede voornemens en zichzelf trakteren op en MMMorekop voor het goede doel”, zegt Sven.

Trakteer jezelf en/of een ander

Natuurlijk kun je vanaf volgende week jezelf iedere dag trakteren op zo’n heerlijke Müller’s Multi Morekop en daarmee automatisch 50 eurocent voor Kika doneren, maar zes dagen lang MMMorekoppen eten? Een ander trakteren kan natuurlijk ook: je collega’s, de sportclub, je buren of misschien wel de oppas. Trakteren én doneren was nog nooit zo lekker en leuk! Bestellen kan via www.mullerbanket.nl of bel of Whatsapp naar 0297-324666.

Zorgmedewerkers in zonnetje

Traditiegetrouw worden met de actie ook zorgmedewerkers in het zonnetje gezet. De 2000 medewerkers van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en de 750 medewerkers van Ziekenhuis Amstelland kunnen al op een traktatie rekenen. Maar ook de medewerkers van het Spaarne Gasthuis kunnen bijna allemaal worden getrakteerd op worden op een MMMorekop. Wil je daaraan bijdragen? Dat kan! Door een ‘steentje’ te kopen/te doneren schenk je tien MMMorekoppen aan de medewerkers van het Spaarne Gasthuis. Toch meehelpen, maar dan zonder de calorieën!

Hoe werkt het?

Bestelt online of in de winkel één of meer steentjes (10 MMM) à 24,50 euro per steentje, met als bestemming Spaarne Gasthuis, betaal de bestelling en je naam/ logo wordt op de ‘muur’ (wall of fame) geplaatst. Op donderdag 10 februari worden alle 1500 medewerkers van het Spaarne Gasthuis op een MMMorekop getrakteerd

Waarom Müller’s Multi Morekop? Omdat de Morekop een multifunctioneel doel heeft; trakteren en doneren! En omdat deze actie wordt ondersteund door Multi Supplies B.V.