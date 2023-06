10 Jaar Mijnsheerlijckheid ‘happening van jewelste’

Kudelstaart – Midden in de feestweek – op woensdag 21 juni – vierden zo’n 75 bewoners van Mijnsheerlijckheid, samen met een aantal externe genodigden, het tienjarig bestaan van hun complex! Een happening van jewelste met volop steun in de rug van de zon. Lekker in de schaduw onder de eigen parasols en drie geschakelde pagode-tenten genoot een ieder van elkaar, goede muziek, drank en een keur aan heerlijke hapjes.

Herman Hulshoff trapte af met een openingsspeech, gevolgd door een inspirerend woord van wethouder Wonen en Volkshuisvesting Aalsmeer, Willem Kikkert. Daarna was het de beurt aan Eliza Dubbelman, adjunctdirecteur van Habion, die o.a. sprak over de geweldige boost aan sociale leefbaarheid binnen het complex. Vervolgens sprak Jaap Overbeek, voorzitter van de dorpsraad Kudelstaart, ook lovende woorden over het reilen en zeilen in Mijnsheerlijckheid. Toen was het de beurt aan wijkagent Dennis Rap, die van de gelegenheid gebruik maakte zich voor te stellen aan de bewoners van Mijnsheerlijckheid.

Ten slotte kwam Dyane Stam aan het woord. Zij is buurtverbinder Team Aalsmeer van Participe en sinds kort ook donateur van Mijnsheerlijckheid Lief&Leed straatje. Halverwege de middag werd dokter Ben van Ginsel, nog volop aan het werk maar in de vooravond van zijn pensioen, door zijn assistenten via de achterdeur van zijn praktijk nog even het feestgewoel ingeduwd.

De bewoners van Mijnsheerlijckheid, met Lydia Smit als initiatiefneemster, wilden gezamenlijk afscheid nemen van hun huisarts en hem via een geschenk bedanken voor zijn inzet gedurende de afgelopen periode. Na Ben te hebben uitgezwaaid, gingen de remmen los en liep de dansvloer vol. Het werd een heel gezellig feest en de bewoners kijken al uit naar het volgende lustrum.

Foto aangeleverd.