10 Jaar bloemenfestijn in ’t Kloosterhof

Aalsmeer – Alweer 10 jaar geleden is een groepje vrijwilligers gestart met het bloemenfestijn in zorgcentrum ’t Kloosterhof. Het Aalsmeerse bloemencorso was toen al gestopt en de bewoners misten dit vrolijke bloemenevenement. Er werden bloemen en een grote ‘corsowagen’ geregeld (een kar die ook meereed bij de Kwakelse kermis optocht). De corsowagen werd in de bloemen gezet. Rollators, rolstoelfietsen en motors werden ook voorzien van een toef bloemen. Op het moment dat de ministoet zou gaan rijden werden net als bij het echte bloemencorso de stoeltjes langs de weg gezet en kon het genieten gaan beginnen. De 2 rondjes om ’t kloosterhof waren een succes en na het eerste bloemenfestijn was al gauw duidelijk dat dit een vervolg ging krijgen!

Amsterdam

Al een aantal jaren is de corsowagen er niet meer bij, maar ’t Kloosterhof wordt wel ieder jaar in september in de bloemen gezet. Gedurende 2 dagen zijn vrijwilligers bezig met het schikken van de stukken. De entree wordt versierd, de hal, de receptie, de grote eetzaal, overal worden mooie grote bloemstukken neer gezet. Ieder jaar in een ander thema. Het thema voor dit jaar: Amsterdam. Tussen alle bloemstukken stonden mooie grachtenpanden van wel 2,5 meter hoog en nostalgische lantaarnpalen. Waslijnen met ouderwetse was hingen tussen de grachtenpandjes. De bloemenfotolijst was erg in trek. Veel bewoners, maar ook personeel heeft achter de lijst plaatsgenomen voor een mooie foto. De Delfts blauwe molens vielen erg in de smaak bij de bewoners. Een heerlijk Hollands thema!

Na het maken van alle grote bloemstukken gingen de vrijwilligers met de bewoners bloemstukjes maken voor op de kamers. Er waren dit jaar veel kinderen van bewoners die kwamen helpen. Het was een gezellige drukte in de grote zaal!

Vrijwilligers en sponsors

De vrijwilligers die helpen bij het bloemenfestijn staan ieder jaar weer klaar, sommige al 10 jaar lang! De bijna 2500 bloemen die zij verwerken worden allemaal geschonken door verschillende kwekers uit Aalsmeer en omstreken net als de andere materialen: de bloempotjes, oasis, pompoenen en mooie decoraties. De grote decorstukken kunnen ieder jaar weer geleend worden en worden na de feestweek weer netjes terug gebracht. Alleen dankzij de inzet van deze bedrijven en de vrijwilligers kan het bloemenfestijn plaatsvinden. Een klein maar dankbaar vrijwilligersproject!

Feestweek

Het bloemenfestijn is voor de bewoners tevens de start van de feestweek in hun zorgcentrum. Tijdens de feestweek worden de bewoners extra verwend. Bij het de koffie en het eten is er iets extra’s en er zijn tijdens de feestweek leuke activiteiten. Zo is er een groep bewoners met de jordaanboot mee geweest, een bijzonder gezellig uitstapje! Ook aan muziek mocht het niet ontbreken deze week en vele Amsterdamse liedjes schalden door het Kloosterhof. Zorgcentrum ’t Kloosterhof heeft een gezellige feestweek gehad waar het personeel en de bewoners met plezier op terugkijken!

Foto: www.kicksfotos.nl