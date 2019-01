Aalsmeer – De leerlingen van basisschool Samen Een hebben afgelopen maandag 7 januari liefst 10.000 stuks zwerfafval ingezameld. Echt een geweldig resultaat van deze super-schoonmaakhelden!

Dat er zoveel zou worden opgehaald verbaasde zowel docenten als ouders. Zo luidde een reactie: “Nooit gedacht dat zwerfafval zo’n groot probleem in Aalsmeer aan het worden is.”

De schoonmaakactie was onderdeel van de educatiedag over plastic soep en afvalscheiding. Minder zwerfafval is natuurlijk beter voor mens en dier vindt iedereen op school. Daarom vulden de leerlingen van basisschool Samen Een talloze afvalzakken met zwerfafval uit het Centrum. Wilma Alink, wethouder natuur en milieu, gaf het startsein voor het project dat een eigen initiatief is van de leerlingen en het personeel. Na de start kregen de leerlingen workshops en lessen over afval als grondstof verzorgd door Let’s Do it Kids.

Wethouder Wilma Alink: “Wij willen een leefbare wereld doorgeven aan onze kinderen. Daarom is het belangrijk dat kinderen jong leren dat afval grondstof is die hergebruikt kan worden. Het bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld. We steunen duurzame initiatieven van scholen zoals van OBS Samen Een dan ook van harte.”

OBS Samen Een is altijd actief betrokken bij de schoolomgeving en houdt regelmatig schoonmaakacties in de buurt. De school probeert minder afval te produceren en het afval dat er is goed te scheiden.