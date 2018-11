‘1 Miljoen pepernoten’ bij de kinderboerderij

Aalsmeer – Zondag 2 december kunnen kinderen weer naar een poppenkastvoorstelling komen kijken bij de kinderboerderij in de Hornmeer. Gerard Zelen presenteert een nieuwe show en deze heeft alles te maken met Sinterklaas. ‘1 Miljoen pepernoten’ is de titel. Er worden twee voorstellingen gegeven, de eerste is om 11.00 uur en de tweede gaat om 15.00 uur van start.

Grote speeltuin en veel dieren

Natuurlijk kunnen de jongens en meisjes ook heerlijk klimmen en klauteren in de grote speeltuin. Onlangs heeft Boerenvreugd een nieuw speeltoestel (de draaimolen) gekregen. Ook dieren kijken en aaien kan op de kinderboerderij. Onlangs is een nieuw verblijf voor de cavia’s gebouwd. Net als bij het oude hok is de bovenkant open, zodat de dieren te zien zijn.

En kennis kan gemaakt worden met een nieuwe bewoner. Sinds half november maakt ram Ramses deel uit van het veebestand. Het Fries Melkschaap moet dit najaar voor nageslacht gaan zorgen bij de dames schapen.

Vrijwilligers gezocht!

Kinderboerderij Boerenvreugd is wel naarstig op zoek naar vrijwilligers: Beheerders, bestuursleden en klussers worden gevraagd, evenals inwoners die plaats willen nemen in de activiteitencommissie en de tentploeg. Meer informatie over de functies op vrijwilligers@boerenvreugd.nl en is verkrijgbaar in het gezellige winkeltje, waar drankjes en lekkernijen te koop zijn.