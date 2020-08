1 Corona besmetting erbij in Aalsmeer

Aalsmeer – Veel mensen leven de basisregels na die zijn ingesteld om grip te krijgen op het coronavirus. Momenteel is wel zorgelijk dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat is terug te zien in de recente uitbraken en de toename van het aantal besmettingen. “Als we het tij niet met elkaar keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen en verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt”, aldus burgemeester Gido Oude Kotte op de website van de gemeente. De Rijksoverheid steunt lokale bestuurders om hun bevoegdheden in te zetten om het coronavirus onder controle te krijgen. De noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (waar Aalsmeer onder valt) is aangepast op drie punten:

* Verbod op introductieweken. De Veiligheidsregio kan een ontheffing verlenen voor kleinschalige op onderwijs of sport gerichte activiteiten tot 22.00 uur waar geen alcohol wordt geschonken.

* Verplichting in de horeca om gegevens te vragen aan bezoekers voor bron- en contactonderzoek van de GGD.

* Gebouwen (geen woningen) kunnen gesloten worden voor maximaal veertien dagen als daar sprake is van een besmettingshaard.

Net als landelijk het geval is, zit ook Aalsmeer in een stijgende lijn wat besmettingen betreft. Wel nihil. Het aantal is gestegen van 6 vorige week naar nu 7 personen. Het aantal ziekenhuisopnames is op 0 blijven staan en gelukkig zijn er geen overledenen te betreuren. In Uithoorn een grotere stijging: van 4 naar 10, evenals in Amstelveen: van 34 naar 53 en in Haarlemmermeer: van 47 naar 55. Blijf 1,5 meter afstand houden, was regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en blijf thuis bij verkoudheid en/of koorts.