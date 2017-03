UWTC verhuist naar sportpark Randhoorn

Uithoorn – UWTC gaat naar sportpark Randhoorn verhuizen. Daarmee wordt de langgekoesterde wens van de Uithoornse Wieler Training Club om alle activiteiten van de vereniging op sportpark Randhoorn te concentreren werkelijkheid.

Op dinsdag 14 maart zal wethouder Zijlstra het officiële startsein geven voor de bouw van het nieuwe clubgebouw aan de Randhoornweg 100. Belangstellenden zijn van harte welkom. De ontvangst is vanaf 16.30 uur. En als het volgens de planning verloopt, gaat de eerste paal de grond in om 17.00 uur.

UWTC gaat de Europarei verlaten, de locatie waar de vereniging meer dan 30 jaar een clubgebouw en een BMX-baan heeft gehad. Op het terrein komt woningbouw. De gemeente Uithoorn en Van Wijnen projectontwikkeling hebben gezamenlijk deze plannen ontwikkeld, waarmee ook de verhuizing van UWTC naar sportpark Randhoorn mogelijk wordt.

De aanleg van de nieuwe BMX-baan is door Schijf uit Uithoorn ter hand genomen. Mede met hulp van veel vrijwilligers uit de afdeling BMX heeft de baan al duidelijk vorm gekregen. Nu alle activiteiten en het clubgebouw op sportpark Randhoorn komen is UWTC klaar voor de toekomst. Een ieder die geïnteresseerd is in wielrennen, toer BMX of veldrijden is welkom bij UWTC.