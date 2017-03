Pupillentoernooi bij Thamen een succes

De Kwakel – Afgelopen zaterdag 25 maart waren er 14 teams op bezoek bij Honk- en Softbalvereniging Thamen aan de Vuurlijn voor het jaarlijkse pupillentoernooi. Het deelnemersveld bestond uit teams uit de regio, maar ook uit Den Haag, Vleuten en Utrecht die uitkomen in de tweede en derde klasse. Onder een stralend zonnetje werden de wedstrijden gespeeld, waarbij spelplezier voorop stond. Natuurlijk waren de bekers wel belangrijk, maar veel leren en kennis maken met diverse spelsituaties stond voor alle coaches voorop. Het toernooi was voor alle teams een mooi voorbereidingsmoment in het oefenprogramma. Over een tweetal weken begint namelijk de werkelijke competitie.

De beide pupillen teams van Thamen, die allebei in nieuwe samenstelling spelen, wisten een aantal wedstrijden te winnen. Na het nodige telwerk bleek Kinheim uit Haarlem de eerste plaats behaald te hebben in de poule voor de tweede klasse. Storks 2 uit Den Haag wist de poule in de derde klasse te winnen.

Op zondag 2 april organiseert Thamen een toernooi voor de honkbal aspiranten op haar onderkomen aan de Vuurlijn.