Vakantieouders gezocht!

Streek -Voor kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien is buiten spelen of een gezellig thuis geen vanzelfsprekendheid. Vakantie is iets uit verhalen van anderen. Niet iets waarover zij zelf mee kunnen praten. Sanja Duijvestijn hoorde van Europa Kinderhulp. “Als kind van gescheiden ouders belandde ik ooit een aantal weken in een kindertehuis, toen mijn moeder ziek werd. Mijn broertje en ik zaten tijdelijk in Seinpostduin te Scheveningen. Diep onder de indruk waren wij van de kinderen die er permanent verbleven. Kun je zelf iets voor een kind in zo’n situatie betekenen? Toen ik hoorde dat de Stichting Europa Kinderhulp jaarlijks zo’n 1300 kinderen uit binnen- en buitenland ontvangt ben ik zelf vakantieouder geworden.”

Wil je ook iets kunnen betekenen voor kinderen, meld je dan via de website: europakinderhulp.nl of per mail: info@europakinderhulp.nl Op de site staan ook de data van de kinderreizen deze zomer. Liever direct en rechtstreeks contact met een medewerker/vrijwilliger van Europa Kinderhulp bij u in de buurt? Bel dan Carola Demmink via 023-8224647 of Jolanda Langedijk via 072-5039231.