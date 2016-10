Carolijn Visser in bibliotheek

Amstelveen - Schrijfster Carolijn Visser van ‘Selma’, het DWDD boek van de maand september, komt op woensdag 26 oktober naar bibliotheek Amstelveen. Natuurlijk vertelt zij over haar nieuwste boek ‘Selma – aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao’. Maar het wordt ook een avond vol reisverhalen van deze innemende persoonlijkheid en Neerlands bekendste en bekroonde schrijfster van reisverhalen van over de hele wereld. Carolijn Visser heeft speciale belangstelling voor communistische en postcommunistische samenlevingen als China, Vietnam, Nicaragua en Estland, wat tot uiting komt in titels als ‘Buigend bamboe’, ‘Hoge bomen in Hanoi’ en ‘Tibetaanse perziken’. Voor haar boek ‘Argentijnse avonden’ ontving ze de Bob den Uyl prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke reisboek van 2012.

Haar kracht ligt in verhalen van gewone mensen bijzonder te maken. Woensdagavond vertelt ze ook over haar nieuwste boek ‘Selma, aan Hitler ontsnapt – gevangene van Mao’. Het aangrijpende verhaal van een levenslustige Nederlandse, Joodse vrouw in communistisch China. Eén ding is zeker: u hoeft geen letter van haar te hebben gelezen om te genieten van een avond vol reisverhalen met deze innemende persoonlijkheid! De lezing op woensdag 26 oktober is van 20.15 tot 22.00 uur in bibliotheek Amstelveen Stadsplein. De toegang bedraagt 12,50 euro en voor bibliotheekpashouders 10 euro. In de voorverkoop gaat hier nog een euro van af. Kaarten zijn te verkrijgen in één van de Amstelland bibliotheken en via de website www.debibliotheekamstelland.nl.

Carolijn Visser. Foto: Annaleen Louwes.