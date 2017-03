Uithoorn – In de Admiraal de Ruyterlaan in Uithoorn is vanavond, dinsdag 21 maart, een steekpartij geweest. Buurtbewoners hoorden een hoop gegil. Diverse politie eenheden, meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie doet momenteel onderzoek. Het 3-jarige slachtoffer is meerdere keren gestoken. Wat het motief is van de steekpartij is vooralsnog onbekend.

Foto’s: KaWijKo Media