Zwemwedstrijd om Lenie van der Meer Bokaal

Aalsmeer – Op zondag 17 maart organiseert Stichting Meer Armslag in samenwerking met Zwemvereniging Oceanus voor de negende keer haar jaarlijkse zwemwedstrijd om de ‘Lenie van der Meer Bokaal’, een geïntrigeerde wedstrijd waarin valide en mindervalide zwemmers de strijd tegen elkaar aan zullen gaan. Dit jaar zijn speciaal voor de para-zwemmers de afstanden uit de para-competitie opgenomen. Op de andere afstanden kunnen alle zwemmers met een startnummer mee zwemmen, ook sporters die nog geen classificatie hebben. Aan het einde van de wedstrijd wordt een klassement gemaakt en wordt gezwommen voor de prijzen. Tot slot worden er twee prijzen uitgereikt voor de beste zwemmers (dames en heren). Door gezwommen tijden om te zetten naar FINA of IPC punten kan de beste zwemmer worden aangewezen, met of zonder beperking. Lenie van der Meer is de oprichter en was drijvende kracht achter Stichting Meer Armslag. In mei 2013 is Lenie overleden, om de gedachte aan haar levend te houden wordt deze wedstrijd jaarlijks georganiseerd.

Stichting Meer Armslag zet zich in voor de financiële ondersteuning van zwemmers met een beperking. Naast de zwemmers die Stichting Meer Armslag ondersteunt, hebben ook diverse andere zwemverenigingen ingeschreven. Het belooft weer een spannende wedstrijd te worden. Wie de zwemmers wil komen aanmoedigen is van harte welkom in zwembad De Waterlelie waar om 14.00 uur het startsein gegeven zal worden. Informatie over Meer Armslag en de wedstrijd is te vinden op de website: www.meerarmslag.nl.

Foto: Voorzitter Mike van der Laarse met op de banner een foto van Lenie van der Meer, oprichter van Stichting Meer Armslag.