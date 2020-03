Amstelhoek – Aan de Mijdrechtse Zuwe in Amstelhoek is zondagmiddag een dure Porsche in brand geraakt.

Tijdens het rijden kwam er rook onder de motorkap vandaan. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen maar kon niet voorkomen dat de Porsche toch flinke schade opliep. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Foto: VTF