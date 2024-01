Zware aanrijding Achterberglaan￼

Uithoorn – Zondagmiddag heeft er een ernstige aanrijding plaatsgevonden op de Achterberglaan. Een grijze stationcar die vanaf de Achterberglaan de Ter Braaklaan in wilde rijden werd van achteren met hoge snelheid aangereden door een zwarte Seat. De klap was zo hard dat de grijze auto een kwartslag draaide en een betonpaal uit de grond reed. Ook een lantaarnpaal werd zwaar beschadigd. Na de klap reed de zwarte Seat nog zo’n 40 meter door om uiteindelijk in een perkje tot stilstand te komen. Drie personen raakten gewond waaronder de bestuurder van de zwarte auto zeer ernstig. Hiervoor reed de trauma-arts met de ambulance mee naar het AMC. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie deed met 2 ploegen onderzoek. Hierdoor is de weg nog geruime tijd afgesloten geweest.

Foto: Jan Uithol