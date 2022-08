Zwamgroei in oude beuk bij Dorpskerk

Aalsmeer – De laatste jaren is er regelmatig ophef over (beschermde) bomen in Aalsmeer die moeten worden gekapt. Zo was menigeen vorig jaar flink verbolgen over de mededeling van de gemeente dat een kastanjeboom op het Raadhuisplein helaas omgezaagd moest worden. De boom was ziek en om verspreiding naar de ‘buren’ te voorkomen, is de kastanje weggehaald.

Onlangs was er ongeloof over de kapvergunning die is aangevraagd voor de rode beuk in de Schoolstraat. Zeker 100 jaar oud is de boom en samen met de woning bestempeld als beschermd dorpsgezicht. De gemeente is het eens met inwoners dat de beuk meer eer zou moeten krijgen, maar staat met haar rug tegen de muur. De boom staat op particulier grondgebied.

Om een andere, wel begrijpbare reden gaat zo goed als zeker nog een hele oude boom in het Centrum gekapt worden. In één van de beuken in de tuin rond de Dorpskerk in de Kanaalstraat is zwamgroei geconstateerd. De beukenbomen in de tuin zijn tussen 1882 en 19885 geplant. Ook dus heel jammer dat in ieder geval één zo’n 140 jaar oude boom binnenkort moet verdwijnen. Er gaat gekeken worden in hoeverre de andere beuken behouden kunnen blijven. Hopelijk kunnen/mogen zijn nog heel wat jaartjes hun schoonheid tonen.

Instabiel

Zwamgroei ontstaat door zwammen die het wortelhout of het spint- en kernhout van een boom binnendringen en vervolgens aantasten wat kan leiden tot boomsterfte. Volgens de ‘boomdokter’ wordt de aangetaste boom instabiel en gaat de conditie snel en sterk achteruit. De eerste tekenen van verzwakking verschijnen in de kruintoppen waar taksterfte en bladverlies optreedt. Vooral beuken ouder dan 80 jaar worden het slachtoffer van zwammen.