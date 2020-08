Zwaar gewonden bij ongeval Vinkeveen

Vinkeveen – Deze middag rond 13.30 uur heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden op Achterbos in Vinkeveen. Twee personen raakte hierbij ernstig gewond. Diverse hulpdiensten, waaronder de traumaheli werden opgeroepen voor het ongeluk dat halverwege de Achterbos had plaatsgevonden. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Er lagen twee personen ernstig gewond op de grond. Hulpdiensten hebben hen medische behandeld waarna zij met spoed zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie komt later deze middag met een update. De Achterbos is afgesloten vanwege politie-onderzoek. Daardoor loopt het verkeer enorm vast, zeker nu deze weg momenteel als sluiproute wordt gebruikt om de omleiding van de afgesloten N201 te omzeilen.