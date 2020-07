Zorgcentrum Aelsmeer nieuwe AMbassador

Aalsmeer – Maandag 22 juni heeft wethouder Robert van Rijn samen met directeur Lex Vonk van AM match Zorgcentrum Aelsmeer welkom geheten als nieuwe AMbassodor. Met het aanbieden van werkplekken aan Participatie medewerkers uit de regio Amstelland en Meerlanden draagt Zorgcentrum Aelsmeer bij aan een verhoging van de lokale, sociale participatie en ondersteunt hiermee de uitvoering van de Participatiewet. Sissi Mijwaart, Hoofd Personeelszaken, onderstreept de samenwerking met AM match en is op 22 juni toegetreden tot de AMbassador club. Een club van ondernemingen die AM match een warm hart toedragen en promoten bij collega bedrijven. AM match en Zorgcentrum Aelsmeer werken sinds 2016 samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen binnen het zorgcentrum. Inmiddels hebben drie medewerkers een vast dienstverband gekregen. De functies variëren van huiskamer assistente, medewerker Technisch Dienst en gastvrouw. Wethouder Robert van Rijn: “De arbeidsmarkt moet er voor iedereen zijn: jong of oud, theoretisch of praktisch geschoold, wel of geen afstand tot de arbeidsmarkt. Oftewel: een wendbare en inclusieve arbeidsmarkt. Mooi om te zien dat Zorgcentrum Aelsmeer nu is toegetreden tot de AMbassodor club van AM match. Met elkaar helpen we zoveel mogelijk mensen aan een baan.”

Over Zorgcentrum Aelsmeer

Zorgcentrum Aelsmeer bestaat sinds 1756 (ontstaan uit een samengaan van de bejaardenhuizen Rustoord en Seringenpark) en is gelegen middenin het centrum van Aalsmeer, prachtig gelegen aan het water van de Ringvaart. In het Zorgcentrum komen verschillende vormen van wonen met zorg samen. Op het gebied van wonen, welzijn en zorg wordt er behandeling, verpleging, verzorging, ondersteuning en begeleiding geboden. Thuiszorg Aalsmeer, verpleging en verzorging en huishouding, en het Ontmoetingscentrum behoren ook tot het Zorgcentrum.

Over AM match

De belangrijkste taak van AM match is de ideale match vinden tussen bedrijven en mensen die terug moeten keren in het arbeidsproces. AM match is een samenwerking van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Samen willen de gemeenten in de regio Amstelland en Meerlanden een succes maken van de Participatiewet.

Foto: V.l.n.r.: Lex Vonk van AM match, Sissi Mijwaart van Zorgcentrum Aelsmeer en wethouder Robert van Rijn.