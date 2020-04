Zorgboerderij Inner-Art heeft het druk

Uithoorn – We weten het ondertussen. Het is een lastige, verdrietige periode. Helaas is ook de zorgboerderij is gesloten. Dat betekent dat veel werk ligt te wachten. De zorgboerderij ontvangt alleen mensen die dit even hard nodig hebben. Dit dan wel op afspraak of via doorverwijzing. Ze kijken wat het beste is. Even op de boerderij zijn, is even weg van thuis. Een intermezzo, maar ook voor de mantelzorger even iets anders. Je zult maar geen tuin hebben, niet makkelijk naar buiten kunnen of niet durven. Soms zeggen kinderen goed bedoeld tegen ouders dat ze niet uit huis mogen. Thuiszorg komt doorgaans wel, maar er zijn ook veel mensen bij wie niemand over de vloer komt. In het nieuws is veel te lezen en te horen over de kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Er is – terecht natuurlijk – grote zorg en veel aandacht voor deze groep mensen. Maar, wat dacht u van mensen met psychiatrische aandoeningen? Het valt op dat deze niet veelvuldig of eigenlijk helemaal niet worden genoemd. En juist deze mensen zijn het bij wie er vaak weinig of geen mensen over de vloer komen en die het heel moeilijk hebben thuis. Thuisbegeleiding is in veel gevallen gestopt. Het netwerk is zeer klein of is er helemaal niet en structuur die juist ook voor deze groep mensen ontzettend belangrijk is, is weggevallen.. Daarbij is het juist voor deze mensen heel lastig om langere tijd alleen thuis te moeten zijn. Geen afleiding dan bed, TV en amper boodschappen kunnen doen, als dat al lukt. Je zetten tot gewone dagelijkse dingen als bed uit, de afwas, beetje opruimen, eten, is soms al een hele klus

Hulpverleners

Zorgboerderij Inner-Art biedt ook zoals veel andere hulpverleners alternatieve zorg. Ze sturen wekelijks een nieuwsbrief, hebben een Facebook groep voor de cliënten en vrijwilligers gemaakt, sturen post rond, bellen een paar keer in de week als het lukt iedereen op en ontvangen enkele cliënten op de boerderij om er even uit te zijn, iets te doen als dat mogelijk is, voor support of wat aanspraak. Natuurlijk nemen ze alle voorzorgsmaatregelen in acht. Het is dus veilig om op de zorgboerderij te zijn. Ze letten erop door afspraken te maken dat er niet teveel mensen tegelijk zijn. Ook de afstand 1,5 m. moet natuurlijk gehouden kunnen worden.

Geen angst

Laat je niet deprimeren door angst. Angst is altijd al een slechte raadgever. Zoek het zonnetje op, wees vindingrijk, pak een doos met oude foto’s, zoek een klusje zodat ook dat weer gedaan is, pak een oude hobby op waarvoor je mogelijk nog ergens spullen hebt liggen. Sla geen hulp af, laat boodschappen voor je brengen, pak de telefoon, stuur een kaartje, laat weten wat je nodig hebt, of wat je zorgen zijn en… Soms is het al een opluchting om even een stem van een ander te horen. Vergeet ook niet te luisteren met aandacht en verwondering naar de stilte, of naar de merel met zijn prachtige lied. Probeer het goede te zien van wat er dan nu wél kan en laten we ons allemaal eens bezinnen op wat nu werkelijk van belang is en wat we daaraan zelf kunnen doen! Zorgboerderij Inner-Art -297-563753. Email gera@inner-art.nl