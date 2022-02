Zorg en kunst komen samen in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – In het Oude Raadhuis werd afgelopen zondag op feestelijke wijze in aanwezigheid van lokale zorginstellingen, zorghelden en degenen waar ze voor zorgen de tentoonstelling ‘Helden in de Zorg’ geopend. Twee bijzondere kunstenaars, Jennifer Bergkamp, zelf verpleegkundige bij Buurtzorg Rijsenhout en Aalsmeer, en de Aalsmeerse fotograaf Erik de Rijk portretteerden met pasteltekeningen en foto’s op geweldige wijze talrijke zorghelden. En samen met een ontroerend, soms hoopgevend, soms treurig verhaal over elke zorgheld schetst deze bijzondere kunstexpositie in het Oude Raadhuis een ontzagwekkend beeld van hun belevingswereld. Zorg en kunst komen hier perfect samen.

Zorg is kunst!

Waar in het begin van de pandemie nog massaal geapplaudisseerd werd voor de zorg, blijft het de laatste tijd stil. De zorg verdient meer dan af en toe applaus! De hoogste tijd dus – zo vond KCA – om ook Aalsmeerse en Kudelstaartse zorghelden die waardering te laten toekomen die ze verdienen. KCA doet dat met kunst. Want zorg ís kunst! Daar hoeft niemand meer van te worden overtuigd, toch? Onvermoeibaar, toegewijd, vakkundig en áltijd ‘aan’.

Publieksactie KCA

Breng ook jij een ode aan zorghelden? Kom dan naar de tentoonstelling in het Oude Raadhuis en maak kennis met hun wereld. En heb of ken je zelf een zorgheld? Nomineer die dan snel in de publieksactie van KCA. De mooiste nominaties krijgen een plek in de tentoonstelling in het Oude Raadhuis en dingen mee naar leuke prijzen. Hoe je kunt nomineren is te lezen op www.skca.nl.

De tentoonstelling ‘Helden in de Zorg’ is tot en met 3 april te zien in het Oude Raadhuis Aalsmeer, Dorpsstraat 9, elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.