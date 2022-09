Zonnige pramenrace met De Daltons, Tweety en smurfen

Aalsmeer – De Daltons, Fred en Wilma Flintstone, een schommelende Tweety, vikingen (inclusief Wicky), dolmatiërs, smurfen en heel veel sprookjesfiguren waren vandaag, zaterdag 10 september, te vinden op het water van de Ringvaart en de Westeinder. Allemaal verkleed en de boten prachtig versierd voor alweer de 36ste editie van de Aalsmeerse Pramenrace met dit jaar het thema cartoons.

De weersvoorspelling gaf regelmatig regenbuien aan, maar niet in Aalsmeer. Het was een prachtige zonnige dag. De ’tocht op het water’ is prima en gezellig verlopen en trok veel, heel veel kijkers. Het was niet alleen feest in de pramen en bokken, maar ook langs de kade van de dijk en andere kijk-plekken werden feestjes gevierd.

Pech dit jaar voor de boot met de grote Aladin in de punt. De captain had door dit mooie bouwwerk niet veel zicht en vaarde een flink gat in de praam bij een controlepost. Het water stroomde snel binnen, pompen aan en hozen maar. Uiteindelijk is het gat verpakt in plastic en heeft het team de Pramenrace uit kunnen varen. Echter zonder Aladin. De geest was maar terug in de fles gestopt…

De Pramenrace is verder door alle teams ‘droog’ gevaren, soms met natte voeten na afloop, maar gezien de vele nieuwe pramen en bokken, waarvan een groot aantal van aluminium, is totdat ’t zinkt verleden tijd. Droog is ook gebleven wat het weer betreft, de zon heeft overuren gemaakt. Pas over zeven uur ’s avonds een flinke regenbui, maar toen was het feest inclusief de prijsuitreiking al ten einde.