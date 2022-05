Zonnefietspad langs N232 gaat energie opwekken

Regio – In het wegdek van het fietspad langs de Schipholweg (N232) bij Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer, komen zonnepanelen. De Provincie Noord-Holland wil hiermee meer leren over deze techniek van duurzame opwekking van zonne-energie en de ontwikkeling van energiewinning op wegen versnellen.

Duurzame ambitie

De CO2-uitstoot in Nederland moet omlaag. Door te investeren in en ruimte te maken voor duurzame energieopwekking heeft de provincie Noord-Holland de doelstelling de uitstoot van CO2 met vijftig procent in 2030 te verminderen ten opzichte van 1990. Het is daarom belangrijk dat er nieuwe manieren van duurzame energiewinning wordt ontwikkelt. De provincie ziet in zonnefietspaden grote kansen. Een voordeel van zonnepanelen in het wegdek is dat het geen extra ruimte kost. Het fietspad krijgt een dubbele functie, zowel mobiliteit als het genereren van zonne-energie.

Het zonnefietspad langs de N232 wordt zo’n 400 meter lang en moet minimaal 80.000 KwH per jaar opleveren. Daarmee kunnen ongeveer twintig huishoudens voorzien worden van energie. BAM Infra verzorgt de uitvoering, de werkzaamheden zijn naar verwachting medio 2023 afgerond.

Leren als doelstelling

In de ontwikkeling van zonnefietspaden werkt de provincie samen met de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. Zo komt er ook een zonnefietspad langs de N285 bij Wagenberg (Noord-Brabant). De provincies onderzoeken gezamenlijk vragen zoals: wat betekenen de zonnepanelen voor het onderhoud van het fietspad, hoeveel energie kan worden opgewekt en hoe kan met deze nog relatief kostbare techniek op termijn een sluitende businesscase worden gemaakt? Alle ervaringen en resultaten worden met elkaar gedeeld. De fietspaden worden 5 jaar lang gemonitord.

