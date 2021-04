Zonnebloemzaden voor 2.000 kinderen

Aalsmeer – Het coronavirus heeft ook het leven van de jongste generatie, de kinderen, het afgelopen jaar behoorlijk veranderd. Zo was het spelen met vriendjes en vriendinnetjes niet meer vanzelfsprekend, verschillende keren zijn de scholen gesloten geweest waardoor ze thuis hun schoolwerk moesten doen, gingen de voetbaltrainingen en turnlessen niet meer door en vul maar verder aan. Gelukkig zijn de scholen nu weer open, maar ook nu nog zijn er beperkingen en bij een besmetting in de klas moet er getest worden en volgt weer thuisonderwijs. Dit heeft zijn weerslag op het hele gezin, de ouders moeten hun werkzaamheden dan weer gaan aanpassen en is het improviseren. Omdat het niet altijd gemakkelijk was en is met alle coronaregels en veranderingen wilden de parochies van de regio Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart en Nes a/d Amstel de kinderen van de katholieke scholen en de gezinnen in het zonnetje zetten.

Kaart en zaadjes

Alle kinderen hebben een kleine attentie in de vorm van een kaart met daarbij zonnebloemzaden gekregen, die hopelijk gaan uitgroeien tot mooie, grote zonnebloemen. Misschien kunnen de kinderen hierbij wat hulp gebruiken van een ouder of grootouder. In totaal zijn er 2.000 kaarten met zonnebloemzaden uitgedeeld. Wat zou het mooi zijn om deze bloemen door heel Aalsmeer, Kudelstaart en omgeving te zien bloeien, zodat iedereen hiervan kan genieten.

Fleurig en vrolijk

Ook is er een facebookpagina waarop foto’s gedeeld kunnen worden. Fleurig en vrolijk op weg naar een fijne zomer, waarin er steeds meer teruggaan kan worden naar een normaal leven voor jong en oud. De tekst op de kaart kan daarbij een steun zijn voor iedereen:

‘Kijk altijd naar de zonnebloem, die keert zich naar het licht. En heeft van alle zonnebloemen het zonnigste gezicht. En als je soms wat somber bent, op een grijze, grauwe dag. Kijk dan maar naar de zonnebloem, die bezorgt jou weer een lach’.