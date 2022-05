Zonnebloem neemt afscheid van Jannie Pothuizen

De Ronde Venen – Na 33 jaar trouwe dienst heeft onze Jannie Pothuizen afscheid genomen als vrijwilliger van de Zonnebloemafdeling Wilnis/de Hoef. Tijdens de laatste vrijwilligersvergadering is ze in de bloemetjes gezet. Jannie heeft jarenlang, ook als bestuurslid bezoekwerk, deel uitgemaakt van de Zonnebloem. En als vrijwilliger was ze de beste lotenverkoopster.

Iedereen kent Jannie, ze heeft een groot hart en had altijd oog voor iedereen die extra aandacht kon gebruiken. Ze was dan ook het gezicht van de Zonnebloem in de Hoef.

Jannie gaat verhuizen naar Mijdrecht. Ze zal gemist worden als vrijwilliger, maar gelukkig blijft ze trouw aan de Zonnebloem.