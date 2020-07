Zondaguitjes voor jong en oud in ‘eigen dorp’

Aalsmeer – Het is vakantie en niet iedereen gaat naar het buitenland of geniet van de natuur op een camping ergens in Nederland. Voor de thuisblijvers twee zondaguitjes voor alle leeftijden, van jong tot oud, in ‘eigen dorp’ die de moeite van een bezoek zeker waard zijn:

* De watertoren is aanstaande zondagmiddagen 26 juli open van 13.00 tot 17.00 uur. Op de begane grond van de toren van Sangster kan fotomateriaal ingezien worden over de bouw van watertoren, er zijn filmbeelden van de slechtvalken die jaarlijks hun nest bouwen in de top en wie naar boven klimt, heeft vanaf circa 50 meter een prachtig uitzicht. Bezoekers die naar boven willen betalen 2 euro, voor kinderen tot 12 jaar is dit slechts 1 euro. Op de begane grond rond kijken is gratis.

* In de Historische Tuin staat aanstaande zondag 26 juli van 14.00 tot 16.00 uur honingslingeren op het programma. In de corridor kunnen bezoekers live aanschouwen hoe Tuinimker Eric van der Meer de oogst van zijn bijenvolk binnenhaalt. De verse honing wordt ter plekke afgetapt en is verkrijgbaar in potten van 50, 250 en 450 gram. Kinderen tot 12 jaar, donateurs en museumkaarthouders hebben deze bijzondere middag gratis toegang. De Historische Tuin is te bereiken via de ophaalbrug aan het Praamplein in het Centrum.

Foto: www.kicksfotos.nl. De watertoren in de nacht van 17 op 18 juli met aan de linkerkant de komeet Neowise, die overigens pas weer over 6.800 jaar te zien zal zijn.