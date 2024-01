De Ronde Venen – In de serie ‘Zondagmiddagconcerten in de Johannes de Doperkerk’ staat 14 januari het concert ‘Veelkleurig en gevarieerd’ op het programma.

Niet alleen het programma van dit concert is ‘veelkleurig en gevarieerd’. Ook op organist Niels de Klerk is dit predicaat van toepassing. 26 jaar jong heeft Niels op geheel verschillende fronten Masters behaald: in 2020 zijn Master of Economics en in 2022 zijn Master of Music. Met muziekstukken van Brahms en Händel volgen romantische muziek met barokke wortels en barokke uitspattingen in een romantisch jasje elkaar op. Van de rustige koraalbewerkingen van Bach en de stemmige werken van Mendelssohn en Gigout zult u enorm genieten met aan het eind een uitbundige uitsmijter… Door het beeldscherm in de kerk kunt u het virtuoze orgelspel van Niels de Klerk ook met eigen ogen zien.

De kerk is open vanaf 14.30 uur. Het concert begint om 15.00 uur en is vrij toegankelijk. Na afloop bent u van harte uitgenodigd om nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje in de naast-gelegen S.e.T. Residentie. Niels de Klerk zal hierbij aanwezig zijn.

Goed doel

Ook aan dit concert is een deurcollecte verbonden, die geheel ten goede komt aan een goed doel. Deze keer is dat de Stichting Hoogvliegers. Zie voor alle concerten: www.zondagmiddagconcerten.com.