Zondagmiddagconcert was weer een muzikaal feest

Mijdrecht – Wilnis – In de serie ‘Zondagmiddagconcerten’ in de Johannes de Doperkerk te Mijdrecht/Wilnis hebben afgelopen zondag in de aanloop naar de kerst alle gasten enorm genoten van de ‘Ceremony of Carols’ door de Schola luventatis, het befaamde meisjeskoor van de Sint Jan uit ’s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix. Samen met harpiste Inge Frimout-Hei en met Veronique van den Engh op het orgel zorgden ze voor een afwisselend muisstil en laaiend enthousiast publiek.

Na de afsluitende samenzang van ‘Hark the Heraldangels sing’ barstte een daverend applaus los van de meer dan 200 aanwezigen. De musici werden in de bloemen gezet en een groot deel van het publiek genoot nog samen met de musici na, met glühwein en bitterballen in de naastgelegen S.e.T.-Residentie.

De stichting Gezinsbuddy, het goede doel van dit concert, profiteerde met de deurcollecte van de geweldige sfeer met een opbrengst van ruim € 1.000,–.