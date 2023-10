Zondagmiddagconcert met celliste Lidy Blijdorp

Uithoorn – Op zondag 15 oktober a.s. spelen celliste Lidy Blijdorp en pianist Tobias Borsboom werken van Ravel, Poulenc, Vermeulen, Dvorak en Kabalevsky. De aanvang van het concert is 14.30 uur; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Locatie is De Schutse, De Mérodelaan 1 te Uithoorn. Dit recital wordt georganiseerd door de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn).

Tweevoudig Edisonwinnares (2020) Lidy Blijdorp is een oerkracht op de cello. Muziekjournalist Mischa Spel zegt over haar spel: ‘Het is rauw, gewaagd en eigenzinnig. Ze laat de muziek echt spreken. Risico’s neemt ze, pizzicati geselen als knappende snaren je oor, je ruikt de hars bijna. Ze grijpt diep in haar instrument, de kleuren, sferen, geuren, vondsten spatten je tegemoet’. Tobias Borsboom trad al eens eerder zeer succesvol op bij de SCAU in april 2022.

Kaartverkoop en nadere informatie

Losse kaarten à € 17,50 en abonnementen zijn online te bestellen via www.scau.nl. Daar is ook nadere informatie te vinden over het programma en over de musici. Losse kaarten zijn ook te koop in de boekwinkels Read Shop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). Jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts € 10,–. Voor vragen en verdere informatie: secretariaat.scau@gmail.com.