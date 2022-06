Zondag zonnige bromfietsrit ABG

Aalsmeer – Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap gaat aanstaande zondag rijden! Na afgelopen zaterdag een gezellige inschrijving te hebben gehad met heel veel aanmeldingen wordt er komende zondag een mooie route gereden. Maar dat viel nog niet mee! Met het voorrijden van deze 75 kilometer lange route ontdekte de uitzetters dat er een wielerronde, een marathon, een braderie en veel wegomlegging op de route zaten. Dat wordt nog even snel aanpassingen doen en een nieuwe maken. Natuurlijk komt het goed. Mocht het zo zijn dat het kilometertje meer of minder wordt dan is er bij voorbaat excuses!

Deze zondagmiddag 19 juni om 13.00 uur verzamelen in de Weteringstraat bij café Joppe, vertrek is om 13.30 uur. Zo rond 17.00 uur worden de deelnemers terugverwacht in Aalsmeer en kan het ‘brommerts kieken’ beginnen! Afgelopen zaterdag nog niet ingeschreven, maar wil je toch wel meerijden? Neem dan contact op met Jan, Joost, Dirk of Kim van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap (ABG). Er zijn nog enkele plekjes vrij!