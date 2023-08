De Ronde Venen – Het is zomervakantie en dus was er op vrijdag 4 augustus een gezellig en lekker uitje voor de gasten en vrijwilligers van Zonnebloemafdeling De Hoef. En waar kan zo’n uitje beter plaatsvinden dan bij de Strooppot met de heerlijkste pannenkoeken van De Hoef en omstreken. Het was dan ook smullen en vooral heel erg gezellig om elkaar in de zomerperiode te kunnen ontmoeten. Dankzij een paar gulle gevers was het mogelijk dit uitje te organiseren.