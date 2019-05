Zomerrit van Bromfiets Genootschap: Geweldig!

Aalsmeer – De Zomerrit van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap stond zondag 26 mei op het programma. “Het was weer een geweldige tocht”, zo laten de organisatoren Dirk, Jan, Kim en Joost weten. Met negentig enthousiaste deelnemers is via een mooie route en langs pittoreske plekjes naar het kopje van Bloemendaal gereden.

Het was prima weer voor dit ritje met de nostalgische bromfietsen. De zon scheen, geen spatje regen, maar er waaide wel een pittig windje. Dit was echter voor geen der deelnemers een probleem, gewoon vol gas het heuveltje met tegenwind op! Er is enige pech onderweg geweest, alleen materiaalpech, gelukkig geen ongelukken. Grappig was dat een paar keer de groep uit elkaar lag, maar uiteindelijk werd wel gezamenlijk het rustpunt bereikt. De betreffende horecagelegenheid was wel vergeten dat de heren en dames van het Bromfiets Genootschap uit Aalsmeer zouden komen. Het werd prima opgelost en genoten is van een heerlijke lunch en koele drankjes.

Even over vijf uur arriveerde de groep weer bij café Joppe in de Weteringstraat en kwamen vele inwoners even ‘brommers kieken’. De deelnemers zelf namen met een drankje de zomerrit nog even door. Er volgden diverse sterke verhalen… Geslaagd weer deze gezellige tocht met een nostalgisch tintje!

Foto: www.kicksfotos.nl