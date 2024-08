Zomerfeest in Lief & Leedstraten

Uithoorn – Halverwege de ochtend was de parkeerplaats in de Den Uyllaan zoals verzocht al nagenoeg leeg. De buurt maakte zich op voor een feestje. Er werd zand geschept, geveegd en onkruid verwijderd om op een schone straat samen te komen. Vijf tenten werden opgezet om een 13 meter lange tafel te creëren voor een ‘samen onder een dak’- gevoel. We hadden er echt zin in.

Lang voordat de Gerbrandylaan, Boerlagelaan, Beellaan en Schermerhornlaan Lief & Leedstraten werden, investeerden buren al in het creëren en vergroten van onderlinge verbondenheid. Het begon met een barbecue een jaar na de oplevering. In 2010 was ‘Op de koffie buiten bij de buren’ zo’n succes dat ze een paar maanden later een groot feest organiseerden. Met de Nieuwjaarsontmoeting was een nieuwe jaarlijkse traditie geboren.

Attentie

Sinds ze Lief & Leed straten zijn geworden, zorgen ze voor een attentie bij een geboorte, diploma-uitreiking, huwelijk of ander memorabel moment. Ook daar waar een blijk van medeleven op zijn plaats is, komen ze in actie. Je hoeft niet bij elkaar over de vloer te komen, maar weten dat je buren met je meeleven is troostrijk. Zo verwelkomen ze ook nieuwe buren met een plant of bloemetje. Tussendoor gaat er door elke brievenbus een kleine attentie. Kleine gebaar, groot effect. En wie er geen behoefte aan heeft, wordt niet scheef aangekeken. Ze respecteren iedereen.

Dat de initiatieven gewaardeerd worden, horen ze regelmatig. De grote opkomst afgelopen zaterdag bewees eens temeer dat buren elkaar willen ontmoeten en genieten tijdens een informeel samenzijn. En het was weer buitengewoon gezellig. Naast het door de Family aangeboden bittergarnituur waren er allerlei lekkernijen meegebracht uit de Nederlandse, Kaapverdische, Indiase en Surinaamse keuken.

Er was meer dan genoeg te snacken. Voor elk wat wils. Tegen etenstijd was er ‘Soep op de stoep’. Een buffet met keuze uit maar liefst vijf verschillende huisgemaakte soepen, salade en sandwiches. Zo’n feest brengt buren samen, verbindt en versterkt. Een goede buur is nog altijd beter dan een verre vriend. Je buren zijn er namelijk altijd. Weten wie er in jouw straat woont geeft een gevoel van veiligheid en vergroot het woonplezier. Het maakt ons toleranter en als je elkaar kent, kun je het net iets makkelijker aankaarten als je onverhoopt overlast ervaart. Uiteindelijk wil iedereen wonen in een fijne buurt met leuke buren. De wijk bestaat bijna 27 jaar.

Eerste uur

Buren van het eerste uur, instromers en nieuwkomers mengen zich moeiteloos. Daarom vinden zij het belangrijk om bijeenkomsten te organiseren om elkaar te ontmoeten. En over een ding waren ze het allen eens: het was weer een geslaagd feest. En zoals iemand zei: “ We hebben best leuke buren.”

Als Lief & Leed-team willen ze anderen uitnodigen om ook Lief & Leed kwartiermaker te worden en je straat aan te melden. Bouw mee aan een straat waar buren naar elkaar omzien of in ieder geval elkaar zien, respecteren en waarderen. Dat maakt elke buurt leuker.

Foto is aangeleverd.