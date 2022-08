Zomerfeest: “Aalsmeer had dit feestje nodig”

Aalsmeer – Het zomerfeest op het Raadhuisplein afgelopen zaterdag 20 augustus is super verlopen. Het was gezellig en heel druk. Danny van De Jonge Heertjes kijkt tevreden terug op dit feestje. “Aalsmeer had dit feestje nodig”, zegt de organisator. “Het was weer eens tijd voor een leuk buitenevenement. Daarom hebben we ook het zomerfeest georganiseerd.”

De belangstelling voor het zomerfeest was overweldigend. Dat er zoveel animo voor zou zijn, had Danny niet verwacht. “Het hele plein stond vol, ik weet niet hoeveel bezoekers er waren. Het was zo druk.” Vanaf de aanvang arriveerde al best veel publiek en het aantal bleef stijgen en menigeen is gebleven tot het einde. Qua weer trof De Jonge Heertjes het ook. Waar bij Lolands de regen met bakken uit de hemel kwam, kon in Aalsmeer overdag opgebouwd worden onder een heerlijk zonnetje en ook in de avond was de temperatuur aangenaam.

Het zomerfeest werd met muziek opgeluisterd door DJ Bel-C en verrassingsoptredens waren er van de zangers Niels Bode, Dion van Ark en Sven Versteeg. “Het was perfect”, gaat Danny verder. En als het aan hem ligt staat het zomerfeest volgend jaar weer op het programma. “Het is voor herhaling vatbaar. Het heeft veel tijd en werk gekost om te organiseren in m’n eentje, maar ik ben blij dat ik doorgezet heb. Volgend jaar ga ik het gewoon weer doen, alleen, dat is goed bevallen en ik vind het leuk om te doen. Eind augustus is weer de planning.”

Het zomerfeest was overigens vooral een Aalsmeers feestje, een ontmoetingsplek na twee stille jaren. “Hallo, hoe is het met jou?”, is misschien wel de meest gesproken zin deze avond. Danny tot slot: “Het was top. Ik kijk met heel plezier terug op dit feestje en volgens mij de vele bezoekers ook.”