Zomerbridge bij Onder Ons in buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – Bridgeclub Onder Ons organiseert weer op woensdagavond zomerbridge. De eerste speelavond is op 11 mei in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1 Hornmeer. Er kan gebridged worden met een vaste partner of telkens met iemand anders. Er worden zes rondes per avond gespeeld. Inschrijven aan de zaal tot 19.30 uur en het bridgen begint om 19.45 uur. De kosten zijn 3 euro per persoon. Vergeet niet uw bondsnummer door te geven anders moet er 50 eurocent extra worden gerekend.

Iedere avond zijn er voor de paren die oneven eindigen mooie plantjes als prijs. Ook wordt er een loterij gehouden. Koopt u een of meerdere loten dan maakt u kans op een geldprijsje, twee flessen wijn of 1 keer gratis entree. Er wordt in een A- en een B-lijn gespeeld die op sterkte worden ingedeeld. Bent u acht van de vijftien keer geweest dan heeft u gratis toegang tot de feestelijke slotdrive op 24 augustus. Bridge-liefhebbers zijn van harte welkom!