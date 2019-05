Zomer vol fleur en kleur met Kalanchoë

Regio – Als deze zomer net zo zonnig, warm en droog wordt als die van 2018, dan biedt Kalanchoë ‘Garden’ uitkomst. Het is de zomerbloeier die de minste verzorging vraagt! Het geheim zit ‘m in de dikke, stevige blaadjes met een watervoorraad. Daardoor is de kleurrijke vetplant bijzonder eenvoudig te verzorgen. Je hoeft maximaal 1 keer per week water te geven tijdens extreem warme en droge periodes, terwijl andere zomerbloeiers juist dagelijks water willen. Zet de Kalanchoës dus maar gerust buiten en geniet van een zorgeloze zomer vol fleur en kleur!

Spiced Honey

Het geheim van een goed gestyled terras zit ‘m in de basiskleuren. Als je deze rustig houdt, bijvoorbeeld met betongrijs en wit, kun je daarna kleuraccenten aanbrengen. Kies bijvoorbeeld voor Spiced Honey, een warme amberkleurige tint. Deze kleur van het jaar 2019 laat zich uitstekend combineren met bijvoorbeeld gele, oranje, roze of rode Kalanchoës. Verspreid diverse potten of bakken over het terras op verschillende niveaus. Door de hoogtewerking creëer je meer diepte op het terras. Zet de planten dus op de grond of op krukjes maar hang ze ook eens aan een decoratieladder.

Gezonde bonus

Als de Kalanchoë is uitgebloeid dan geef je ‘m een nieuwe bestemming als groene kamerplant. Verwijder de oude bloemetjes en zet de plant bijvoorbeeld in de slaapkamer. Het groene blad zorgt voor een gezonde bonus! In tegenstelling tot de meeste kamerplanten produceert de Kalanchoë in de nachtelijke uren zuurstof (via het proces van fotosynthese). Ideaal, want wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat extra zuurstof een diepere slaap bevordert en een beter uitgerust gevoel oplevert.

Terrastip: Kalanchoës zijn prima te combineren met groene planten als klimop en siergrassen.

Kalanchoë ‘Garden’ is vanaf half mei tot en met september verkrijgbaar bij tuincentrum, bloemist, supermarkt en online vanaf 1,99 euro. Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.kalanchoe.nl.

Fotocredit: Kalanchoe.nl