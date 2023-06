Zomer vol ‘feestjes’ in Aalsmeer

Aalsmeer – Een zomer vol feestjes wacht Aalsmeer weer. Er worden wekelijks leuke dingen georganiseerd, maar enkele evenementen springen er qua grootte bovenuit. Het spits werd afgelopen weekend afgebeten met de jubileumeditie van Aalsmeer Roest Niet en de nieuwe party Live on the Rock en hiermee werd de toon gezet voor een gezellige zomer vol muziek en activiteiten.

Beachvolleybal, tuinen en snuffelen

Te beginnen aanstaande zaterdag 17 juni met liefst drie verschillende mogelijkheden om te genieten van wat Aalsmeer zoal te bieden heeft. Sportief kunnen de handen uit de mouwen tijdens het beachvolleybaltoernooi tijdens de Feestweek in Kudelstaart, ideeën opdoen voor tuin of terras kan tijdens het open tuinen weekend (ook op zondag) en lekker snuffelen naar spulletjes kan tijdens de rommelroute in de Hornmeer.

Jazz en bandjes

Volgend weekend is het vooral muziek wat de klok slaat. Van 23 tot en met 25 juni de tiende editie van Jazz op de Haven van Nieuwe Meer. KCA trakteert op optredens van Boris van der Lek en d the Jazz Fluencers op vrijdag, Boet Kaaijk en Joep Grotendorst Kwintet op zaterdag en zondagmiddag de finale met de Jazz Focus Big Band onder leiding van Lorenzo Mignacca. Liever een dansje doen op pop- en rockmuziek? Dan zaterdagavond 24 juni naar het Raadhuisplein voor de Bandjesavond waar onder andere de Hucksters haar 30-jarig bestaan gaat vieren.

Geen prutrace

Helaas voor degenen die dachten zich de volgende dag heerlijk uit te kunnen gaan leven in de modder, de Prutrace in Kudelstaart op zondag 25 juni kan wegens omstandigheden geen doorgang vinden.

Zomeravond en feestweek

In juli is het vooral vakantie vieren en energie opdoen voor aanstaande evenementen, want zaterdag 19 augustus staat een nieuw feestje op het programma: De Aalsmeerse zomeravond op het Raadhuisplein met op het podium onder andere Tino Martin, OG3NE, Cooldown, Mike Peterson en dj Franky B. Een avond vol zang, dans en feest wordt gegarandeerd. Wie erbij wil zijn, doet er goed aan om snel toegangskaarten te kopen. Volgens de organisatie vliegen de tickets de deur uit. En uitverkocht zal het wel snel zijn, gezien de animo voor de feestweek van 3 tot en met 9 september. Binnen enkele uren waren eind mei alle passe-partouts en dagtickets voor de donderdag, vrijdag en zaterdag vergeven, zonder dat nog bekend was welke artiesten het podium gaan betreden.

Op dit moment worden de eerste namen bekend gemaakt. The Dirty Daddies komen weer naar Aalsmeer, ‘Turk uit de kroeg’ meezingen kan met Ammar, genieten van de hits van André Hazes kan op donderdag met Martijn Fischer en Wolter Kroes en John de Bever zijn geboekt voor de zaterdagavond.

Voor wie het nog niet wist: De feestweek vindt als vanouds plaats op het Praamplein, het evenemententerrein in de Hornmeer is niet groot genoeg voor dit grootse festijn. Honderd procent zeker, want afgelopen week hebben burgemeester en wethouders het besluit genomen om de weekmarkt op het Praamplein op dinsdag 5 september te verplaatsen naar het Raadhuisplein…

Foto: www.kicksfotos.nl (Live on the Rock).