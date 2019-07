Zomer schrijftafel in de bibliotheek

Aalsmeer – Deze zomer wordt er ijverig geschreven in de Bibliotheek en iedereen kan meedoen. Op zaterdag 27 juli kun je in Bibliotheek Aalsmeer aanschuiven aan de zogenaamde Zomer Schrijftafel en voor zaterdag 3 augustus kun je in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein een plekje reserveren.

Schrijven is een prachtige manier om je gedachtes op een rij te zetten of om een mooi verhaal te vertellen. Mensen die van schrijven houden weten niet altijd direct waar ze moeten beginnen en daarom heeft de Bibliotheek Amstelland de Zomer Schrijftafel in het leven geroepen. Samen met zo’n tien andere schrijfliefhebbers ga je aan de slag met een aantal korte opdrachten. Het doel van de opdrachten is het losmaken van wat er in de deelnemers omgaat.

Het gaat aan de schrijftafel niet om spelling, stijl of grammatica. De deelnemers schrijven vanuit hun hart. Een vorm van schrijven die ook wel mindfull of intuïtief schrijven wordt genoemd.

Het schrijven start op beide data om 11:00 uur en duurt tot 12:30 uur en iedereen is uitgenodigd om mee te doen. Tussen het schrijven door krijgen de deelnemers de kans om uit eigen werk voor te dragen. Op deze manier krijgt iedereen een leuk inkijkje in hoe de andere deelnemers de opdrachten interpreteren. Een plekje aan de Zomer Schrijftafel reserveren kan via www.debibliotheekamstelland.nl. De kosten bedragen €10,- voor leden en €20,- voor niet leden.