Zilversmid uit Nepal op bezoek in Wereldwinkel

Aalsmeer – Dambar Biswo Karma, zilversmid uit Nepal, brengt vrijdagmiddag 14 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur een bezoek aan Wereldwinkel Aalsmeer. Dambar runt een kleine zilverfabriek, genaamd Dambar’s Silver Factory, in een buitenwijk van Kathmandu, Nepal. Hier leidt hij jongens en mannen van de laagste kaste op tot zilversmid zodat zij zichzelf en hun familie financieel kunnen onderhouden. De werkomstandigheden in de werkplaats zijn prima. Er wordt gelachen en gepraat en er hangt een fijne sfeer. Alle jongens hebben eigen specialiteiten, zo is de een heel goed in gedetailleerd en fijn werk en de ander beter in perfecte ronde ringen en armbanden.

Eerste bezoek sinds Covid19

Om zijn werknemers aan het werk te houden komt Dambar jaarlijks naar Nederland om deze prachtige handgemaakte sieraden te verkopen. Het waren twee zware jaren voor de fabriek vanwege Covid19. Dambar kon twee jaar niet in Nederland komen, er waren vele lockdowns en toeristen in Nepal bleven weg. Maar nu is hij weer in Nederland om een ronde te maken langs een groot aantal Wereldwinkels, waaronder Aalsmeer. De opbrengst van de verkoop is geheel voor Nepal.

Handgemaakte zilveren sieraden

Dambar is een eersteklas zilversmid en in zijn atelier worden prachtige hangers, kettingen, oorbellen, ringen, armbanden en kettingen (ook voor heren) gemaakt. Soms met ingewikkelde ontwerpen en vaak met een symbool of een speciale betekenis. Hij stelt hoge eisen qua vakmanschap aan zijn medewerkers en het zilver is gekeurd bij Waarborg Holland in Gouda. De fabriek bezit een aantal machines, bijvoorbeeld voor het walsen van het zilver, zodat er platte plaatjes ontstaan. Maar het in elkaar zetten van de sieraden en het zetten van stenen of andere elementen, is allemaal handwerk.

Een toegestoken hand

Geboren in het bergdorpje in het district Nuwakot als een Dalit, de laagste kaste in Nepal, lag het geluk Dambar niet voor het oprapen. Hij heeft veel te danken aan zijn ontmoeting met de Nederlander Jos Bus die heeft hem geholpen met de bouw van een huis met werkplaats in Kathmandu en hem in contact bracht met klanten in Nederland, zoals de Wereldwinkels en groepen toeristen die zijn atelier in Kathmandu bezoeken. Dambar weet dus als geen ander hoe belangrijk een toegestoken hand kan zijn. Sinds het hem goed gaat, steekt hij anderen die hand toe. Hij doet dit niet alleen met werkverschaffing aan kansarme jongeren in Dambar’s Silver Factory, maar ook door verschillende projecten zoals de hulp met een watervoorziening in zijn geboortedorp en noodhulp tijdens de grote aardbeving in Nepal in 2015.

Kom vrijdagmiddag 14 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur naar de Wereldwinkel in de Zijdstraat 15 en ontmoet de maker van deze mooie zilveren sieraden. En voor de liefhebbers van ambachtelijke chocolade hebben we ook nog iets lekkers te proeven. Van harte welkom!