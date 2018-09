Davanti viert zilveren jubileum met concert

Aalsmeer – Van kinderkoor ‘De Lenteklokjes’ naar ‘Het Aalsmeers Jeugdkoor’, van jeugdkoor naar meisjeskoor en nu alweer 25 jaar geleden naar het meer volwassen Vrouwen-ensemble ‘Davanti’. Een hele geschiedenis dus en een mooi zilveren jubileum! Hoe kan een koor dit beter vieren dan zingend.

Op zaterdag 3 november wordt er tijdens een feestelijk jubileumconcert teruggeblikt op 25 jaar koorhistorie met vele mooie momenten. Favoriete muziekstukken uit de afgelopen 25 jaar worden opgefrist en uitgevoerd. Maar, Davanti blijft ook bij de tijd en zal laten horen wat ze in 2018 te bieden heeft.

Een muzikaal feest met het thema ‘Zilver’, een compositie van muzikale herinneringen en toekomstmuziek, 25 jaar in woord, beeld en zang. Het concert vindt plaats in de Open Hof Kerk in de Ophelialaan en begint om 20.00 uur. Toegangskaarten voor het jubileumconcert kosten 12,50 euro en voor kinderen tot en met 12 jaar 5 euro. Meer over de kaartverkoop en informatie is te vinden op de website (www.davanti.nl) of telefonisch op te vragen via 06-30155387.

Ook zijn er kaarten in de voorverkoop bij: Primera in Nieuw Oosteinde, Slijterij Wittebol in de Ophelialaan, Het Boekhuis in de Zijdstraat en Gall&Gall in Kudelstaart.