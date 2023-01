Ziekenhuis Amstelland neemt wensbank in gebruik

Amstelveen – Gisteren openden Sophia de Rooij, voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland, ontwerper Piet Cohen, Franky en Mario, talenten van Werk- en Dagcentrum Middelpolder van Stichting Ons Tweede Thuis en patiënte Gosia Skunpniewska, de wensbank in Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Na de opening werden de eerste wensen in de bomen van de wensbank gestopt. Patiënten, medewerkers en bezoekers kunnen wensen in de wensbank achterlaten of online een wens indienen. Periodiek worden door Ziekenhuis Amstelland en WISH3 wensen vervuld.

Maatschappelijk en lokaal project

Het kunstwerk is ontworpen door ontwerper Piet Cohen uit Amstelveen. Deze actieve 87-jarige ontwierp deze wensbank binnen de mogelijkheden van de creatievelingen van Werk- en Dagcentrum Middelpolder van Stichting Ons Tweede Thuis. Deze stichting biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel. “Ik werd enorm verrast door de talenten van deze medewerkers. Ook zij zelf, want ze bleken meer te kunnen dan ze dachten”, vertelt Piet Cohen trots. De wenskaarten zijn ontworpen door Design Anderz, een grafisch ontwerpbureau dat kansen biedt voor jongeren met een uitdaging. WISH3, waarmee Ziekenhuis Amstelland samenwerkt, is initiatiefnemer van dit project en wil een podium bieden voor mensen met (arbeids)beperking en hun talent, verbinding maken tussen mensen en geluk creëren door het vervullen van wensen.

Middelpunt

“Aangenaam Dichtbij is een motto dat wij als ziekenhuis samen koesteren. Na maanden van voorbereiding zijn wij trots en blij dat we een bijzonder kunstwerk mogen onthullen dat het warme middelpunt is in Ziekenhuis Amstelland. Deze prachtige wensbank staat midden in ons ziekenhuis. Hier kunnen mensen hun wens achterlaten. Wensen die tot doel hebben om de kwaliteit van leven van onze patiënten te verbeteren, een lach op het gezicht te toveren, vertrouwen in het leven (terug) te krijgen of het (werk)plezier te vergroten. Ik nodig onze patiënten, bezoekers en medewerkers graag uit een wens te doen”, zegt Sophia de Rooij, voorzitter Raad van Bestuur.

Wensen indienen

Vanaf vandaag kan een wens worden ingediend via www.wish3.nl, of in de wensbank worden gestopt. De wensindiener geeft ook aan wat hij kan doen om de wens helpen te vervullen. De ingekomen wensen worden geselecteerd en beoordeeld door Ziekenhuis Amstelland en WISH3. Na beoordeling worden de mooiste wensen vervuld. De sociale onderneming, WISH3, creëert impact voor mens, omgeving en organisatie. De 3 P’s: People, Planet en Profit vormen hierbij het uitgangspunt.