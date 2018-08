Zevenhoven On Wheels voor twaalfde keer

Zevenhoven – Het derde weekend van september staat dit jaar weer volop in het teken van spannende manches tijdens het autocross en motocross evenement van de regio: Zevenhoven On Wheels! Dit openbare cross evenement aan de Achterweg in Zevenhoven (Z-H) staat garant voor spectaculaire races en wordt dit jaar voor de twaalfde keer gehouden.

Op zaterdag 15 september wordt de autocross gereden in verschillende klassen, waaronder Standaard 1600CC, 2000CC, Kevers, Sprinters, Rodeo, Stockcar F1/F2, damesklasse en vrije standaard. Als afsluiting wordt de superfinale en afvalrace gereden.

Quad- en motorcrosswedstrijden

Op zondag 16 september worden de quad- en motorcross-wedstrijden gereden onder auspiciën van de KNMV. Hiervoor zijn verschillende klassen per leeftijdscategorie en voor ieder niveau inclusief een superklasse!. Nieuw dit jaar is de terugkeer van zijspan klasse in Zevenhoven! De winnaars gaan naar huis met een grote beker.

Op zaterdagavond is er tussen al het cross geweld een gezellig feest in de grote tent op het festival terrein. Dit jaar zijn er een live optredens van ‘Mooi Wark’ en in het voorprogramma van de feest coverband ‘Kenneh’. Het geheel wordt aangekleed met muziek van het DJ Johan!

Inschrijven

Inschrijven voor de wedstrijden van autocross of quad-en motorcross kan via de website www.zevenhovenonwheels.nl. De inschrijvingen sluiten op 10 september of eerder indien de inschrijvingen vol zijn.

Kaarten voor de feestavond en dagkaarten zijn nu ook al in de voorverkoop verkrijgbaar via bovengenoemde website waarop ook meer informatie over dit evenement te vinden is.