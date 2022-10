Zes jongeren ontvangen certificaat voor maatschappelijke diensttijd

Regio – Donderdag 20 oktober 2022 hebben 6 jongeren, die hun Maatschappelijke Diensttijdtraject bij MDT CREW afgerond hebben, hun MDT-certificaat ontvangen. Bij deze uitreiking was ook wethouder van De Ronde Venen Maarten van der Greft aanwezig. Zoals de wethouder mooi verwoorde zijn “deze jongeren een voorbeeld voor alle Rondeveners, omdat zij zich inzetten voor de samenleving. Daarmee dragen zij het motto van de gemeente uit, namelijk ‘hart voor De Ronde Venen’.”

Trajectbegeleider Leyla en Mark hadden voor elke jongere een mooie toespraak. Daarmee werd duidelijk dat de jongeren prachtige dingen hebben gedaan in het afgelopen half jaar.

Zo heeft Angela een mindset-challenge bedacht voor GezinsBuddy. Deze challenge vergroot het zelfvertrouwen en het netwerk van alleenstaande ouders door het doen van wekelijkse opdrachten. Praktijkbegeleider Angela is erg trots en blij met het resultaat.

Kinderen

Lamiya deed haar MDT bij het jongerenwerk. Zij begeleidde kinderen tijdens de zomerschool, zodat zij hun achterstanden konden inlopen. Daarnaast ondersteunt zij een meidengroep. Lamiya had aan 80 uur MDT niet genoeg, zij heeft ruim 180 uur gemaakt! Lamiya wordt geprezen om haar sociale vaardigheden, haar inzet en vertrouwen. De ervaring was zo leuk en leerzaam dat zij besloot om zich aan te melden voor de opleiding social work.

Samir was op zoek naar meer ervaring met het oog op de studie geneeskunde. Hij is daarom zijn MDT gaan doen bij Uithoorn voor Elkaar. Hij mocht ondersteunen bij de ontmoetingsgroepen voor ouderen met (beginnende) dementie. Hij heeft veel geleerd van zijn MDT en het certificaat is een waardevolle aanvulling.

Woudreus

Sanne bleek het zo goed te doen op zijn MDT-plek bij NME De Woudreus, dat hij nu na zijn traject mag blijven komen als dagbesteding.

Ellen heeft veel taken opgepakt binnen haar MDT bij het jongerenwerk, jong+oud=goud en het promoteam. Van zomerschool, tot voorlichting geven op straat en koken met mensen met beginnende dementie. Zij blijkt een echte sociale duizendpoot.

Ben je tussen de 14 en 27 jaar en enthousiast geworden door de verhalen van bovenstaande MDT-ers? Ben je nieuwsgierig wat een MDT traject voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Leyla (06-59832443) of Mark (06-51053266) om kennis te maken en te kijken of MDT CREW bij jou past. Op www.mdtcrew.nl is meer informatie te vinden.