Zeldzame plantensoorten bij De Heimanshof

Hoofddorp – Op 10 en 11 maart doet heemtuin De Heimanshof in Hoofddorp mee aan NLdoet, de landelijke actiedag om mensen te laten ervaren hoe leuk en zinvol vrijwilligerswerk is. Er is van alles te doen: houtsnippers rijden, diverse kruiwerkzaamheden, wieden, bomen planten, schuren en schilderen en vooral genieten van de voorjaarsbloeiers. Want een rondleiding hoort zeker ook bij het werk. De vrijdag is inmiddels volgeboekt.

Voor zaterdag kunnen vrijwilligers zich nog melden. In de heemtuin wordt een aantal wilde plantensoorten gerooid. Het gaat om looksoorten (armbloemig, das-, slangen- en driekantig look), zwartmoes kervel en hangende zegge. Deze soorten zijn zeldzaam in Nederland maar woekeren in het bos van De Heimanshof. De heemtuin wil ze graag een nieuwe bestemming geven om zo de biodiversiteit in Haarlemmermeer te verhogen. Daarom mogen vrijwilligers die op deze dagen komen helpen, zelf exemplaren uitsteken en mee naar huis nemen voor hun eigen tuin.

De tuin is beide dagen ook open voor bezoekers die de plantjes kunnen kopen. Wil je meewerken? Ga dan naar de site van NLdoet (www.nldoet.nl) en zoek de pagina van De Heimanshof. De heemtuin is gevestigd aan de Wieger Bruinlaan 1.