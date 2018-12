Zeilschool zet Vinkeveen op de kaart

Regio – Vinkeveen vaart er goed bij en Amsterdam kan de enorme aantallen bijna niet meer aan. Op zoek naar manieren om de toerist buiten de stad te huisvesten en te vermaken, komt het dorp op 20 kilometer van de hoofdstad in beeld. De Ronde Venen zijn nu nog een hidden treasure voor de (buitenlandse) toerist, maar daar komt verandering in!

Begin 2018 stond Zeilschool Vinkeveen op de Vakantiebeurs, BOOT Düsseldorf, HISWA Amsterdam Boat Show en in het najaar op de HISWA Te Water. Uit gesprekken met bezoekers van deze beurzen bleek heel verrassend, dat met name de Nederlandse toerist niet weet dat je om te watersporten niet per sé naar Friesland hoeft! Er is dus werk aan de winkel en daarom is ook dit jaar de zeilschool weer present op de internationale beurzen.

Gloednieuw

Op BOOT Düsseldorf, de grootste watersportbeurs ter wereld, presenteert de zeilschool een gloednieuw ontwerp uit Groot Brittanië: de Maverick, SUP, zeilboot en windsurfset in één. Samen met de familieboot Fusion (onlangs besproken in Telegraaf Vrij) zal de zeilschool een breed scala beursbezoekers naar de opvallend kleurrijke stand weten te lokken. Want de zeilschool is ook Vinkeveen Haven, watersportbedrijf en Maverick en Fusion dealer voor de Benelux en Duitsland. Is een watersporter zich aan het oriënteren om een (tweedehands) boot te kopen, dan zijn de Vinkeveense Plassen bovendien ideaal water voor een testvaart.

Interessante informatie vindt zowel de beursbezoeker als de thuisblijver in een groot artikel in het VDWS-magazine (wereldwijd verspreid), het [recreatie]magazine Vinkeveen en omgeving en de website van het Toeristisch Informatie Punt.

Zo weet de zeilschool De Ronde Venen te presenteren als toeristische bestemming voor potentiële nieuwe bezoekers uit Nederland, Europa en de rest van de wereld.

Gaat u naar BOOT Düsseldorf? Kom dan gezellig een Hollands bakje koffie drinken bij stand 15/D01!