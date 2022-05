Zeer geslaagde zonnige SC Johnson GeZZinsloop!

Regio – Meer dan 200 kinderen en een groot aantal ouders hebben afgelopen zondag de SC Johnson GeZZinsloop gelopen. Onder aanmoediging van vele (groot)ouders, familie en bekenden en in een stralende zon is het rondje park afgelegd. Bij de finish is ieder kind beloond met een prachtige medaille en bidon van Zorg & Zekerheid waar deze GeZZinsloop onderdeel vanuit maakt. Na afloop zijn de prijswinnaars met een mooie beker geeerd. Bij de jongens van 10-12 jaar is deze gewonnen door Jay van Kempen gevolgd door Roel Verlaan. Fiv van der Meer en Lucas Fokker zijn samen als derde over de finish gekomen. Bregje Veerhuis was de snelste in de categorie meisjes 10-12 jaar, gevolgd door Fenna van der Ploeg en Meagan Pool. Bij de jongens (7-9) is de eerste prijs gegaan naar Rick Haverman, gevolgd door Livai Bosse, Jari Versteeg en Sym Verlaan. Jasmin Alderwege is als eerste over de finish gekomen bij de meisjes van 7-9 jaar, gevolgd door Sophie van der Eijk en Ilse de Bruin. Tot slot hebben erg veel jongens en meisjes in de de jongste leeftijdsgroep (4-6 jaar) meegelopen. Bij de jongens was Jasper Boersma de snelste, Ryad Schuitel en Riley van Goor kwamen als nummer 2 en 3 over de finish. Isabel Alderwege is als eerste meisje over de finisht gevolgd door Liv Robin de Kuier en Rosa van Hooff. Een mooie sportieve prestatie van de kinderen waarmee ze wellicht een voorbeeld voor hun ouders zijn, want wat is leuker dan lekker buiten actief bezig zijn. Wil je ook actief buiten bezig zijn en dit samen met anderen doen, kom dan meelopen of wandelen met de Veenlopers, de organisatoren van dit sportieve event. Iedere dinsdag en donderdag is er op ieder nieveau een hardlooptarining van een proffesionele trainer, van beginner tot gevordende. Daarnaast is er iedere donderdag een wandeltraining. Meer informatie hierover staat op www.veenlopers.nl.