Zeehond in de sluis in De Kwakel

Aalsmeer – Zondag 23 juni even voor half twaalf in de ochtend werd de Brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een niet alledaags klusje. In de Tolhuissluis aan het Jaagpad in De Kwakel zwom een zeehond.

De sluiswachter had de sluis bewust dicht gehouden in afwachting van de Brandweer en de Dierenambulance. Ter plaatse is contact gezocht met Zeehondencentrum Pieterburen. Een medewerker adviseerde om de sluis open te zetten en de zeehond weg te laten zwemmen.

Gezien het stressniveau van de zeehond was dit voor zijn gezondheid de beste oplossing. De zeehond heeft vervolgens zijn zwemtocht voortgezet richting Uithoorn.

Het dier werd tegen zes uur in de avond gespot in de Amstel nabij Amsterdam. Het dier wordt in de gaten gehouden en mocht de tocht naar de zee niet op eigen kracht volbracht kunnen worden, dan wordt de zeehond gevangen en dichter naar zee gebracht.

Hoe de zeehond in De Kwakel terecht is gekomen, is niet bekend. De meese zeehonden in Nederland leven in het Waddenzeegebied. In 2015 werd een zeehond gevonden in de Oudegracht in Utrecht.

Ook agenten van de politie Aalsmeer Uithoorn zijn bij de zeehond in de sluis gaan kijken. “Te uniek om niet even heen te rijden, een paar mooie plaatjes te schieten en uiteraard kijken of we de brandweer nog verder konden assisteren”, aldus het politiebericht op facebook.

Bron: Kazerne Aalsmeer. Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn