Zaterdag weer veiling op Historische Tuin

Aalsmeer – Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, is de Historische Tuin open voor publiek. Tussen 10.00 en 16.30 uur kunnen bezoekers weer terecht voor schitterende planten en bloemen. De rozenkas is momenteel een lust voor het oog en prikkelt de zintuigen. In deze heerlijk geurende ruimte wordt de kans geboden om als plant gefotografeerd te worden. Stap eens uit uw comfortzone en onderga deze ludieke en kleurige metamorfose.

Op 27 mei, de laatste zaterdag van de maand, wordt er weer geveild om 15.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Met het entreekaartje kan de veiling gratis bijgewoond worden. Neem plaats op de koperstribune en ervaar de spanning tijdens het veilproces. De veilingmeester laat oude tijden herleven als de Jugendstil klok haar werk doet. Kom eens langs om de sfeer te proeven. De toegangsprijs is 4 euro voor volwassenen en 3,50 euro voor 65+. Museumkaarthouders en kinderen tot 12 jaar mogen gratis de Tuin betreden.

Tweede Pinksterdag

Maandag 5 juni, tweede Pinksterdag, heeft de Tuin een extra openstelling van 13.00 tot 16.30 uur. Meer informatie is te vinden via www.historischetuinaalsmeer.nl. De Tuin is bereikbaar via de ophaalbrug aan het Praamplein.