Zaterdag weer bazaar in ’t Kloosterhof

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 13 oktober is de jaarlijkse Bazaar in Zorgcentrum ’t Kloosterhof. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 13.00 en 17.00 uur in de Clematisstraat 16. De Bazaar wordt georganiseerd door de ‘Vrienden van ‘t Kloosterhof’ om onder andere de bewoners wat ‘extraatjes’ te kunnen bieden.

De voorbereidingen zijn in volle gang om jong en oud een leuke middag te bezorgen! Er is van alles te doen, zoals verkoop van handwerk, spelletjes voor kinderen, verkoop van planten en tweedehands boeken en nog veel meer! Natuurlijk ontbreekt ook het Rad van Fortuin niet waar heel veel mooie prijzen zijn te winnen!

Ook is er de grote verloting. Wie wint u een hotelarrangement, een ‘etentje voor twee’ of een drankenpakket? En er zijn lekkere, vers gebakken, oliebollen die vanaf 11.00 uur buiten te koop zijn. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Jaap van Leeuwen via 06-22280420.