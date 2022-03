Zaterdag voorronde Popprijs Amstelland in N201

Aalsmeer – N201 en P60 proberen continu zoveel mogelijk te doen om nieuw muzikaal talent te stimuleren en het lokale bandjescircuit de mogelijkheid te geven om te groeien en bekend te worden voor zo een groot mogelijk publiek. Samen organiseren zij de Popprijs Amstelland; De jaarlijkse bandcompetitie waarbij steeds de beste lokale bands van dat moment voor het voetlicht gezet worden. Dit jaar is alweer de 22e editie waarbij zes bands de strijd aangaan voor een plek in de finale in P60 Amstelveen.

De Popprijs is in het leven geroepen als wedstrijd en opstap voor talentvolle bands uit de regio Amstelland. Hierin krijgen zij de kans om podiumervaring op te doen en mooie prijzen te winnen waarmee de bands zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Dit jaar doen er zes bands mee met heel uiteenlopende stijlen: Rock van het Aalsmeerse Lifeblood, rockduo Charlie, rapper Bazes, singer-songwriter Jason Gwen, rapper Tama Justice en de Nederlandstalige funky rockband Het Verbondt. De voorronde is aanstaande zaterdag 2 april in N201 aan de Zwarteweg. De finale is op 20 mei in P60 Amstelveen.

Een vakkundige jury kiest bij de voorronde de beste band die naar de finale door mag, maar het publiek heeft ook een belangrijke stem, want bij de voorronde kan ook het publiek stemmen voor de band waarvan zij vinden dat deze door moet naar de finale dus komt allemaal even supporten!

Voor iedereen die iets met muziek heeft is de Popprijs elk jaar een buitengewoon gezellige avond om naartoe te gaan, vol met nieuwe muziek variërend van pop, jazz, funk, rock, punk, metal en alles er tussenin. Na afloop van de bandoptredens, tijdens het juryberaad, is er ook nog een gastoptreden gepland, dus de hele avond live muziek ! Zaal open om 20.00 uur, de entree is gratis. De eerste band begint al vroeg dus kom op tijd om niets te missen! Meer info en updates zijn te vinden op de facebookpagina van Popprijs Amstelland

Foto: De Aalsmeerse rockband Lifeblood.