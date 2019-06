Zaterdag sportmiddag voor junior pramenrace

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 15 juni vindt weer zoals ieder jaar de sportmiddag voor de junior pramenrace plaats. Vanaf 14.45 uur begint de inschrijving en om 15.00 uur start de sportmiddag echt. Drie velden in The Beach worden omgetoverd tot strijdtoneel om door middel van spelletjes te bepalen wie er tijdens de junior pramenrace op zaterdag 29 juni op welke plaats mag starten.

De topper van vorig jaar, de verkleedrace, maakt dit jaar weer deel uit van het circuit. Maar ook dit jaar heeft het bestuur weer nieuwe spelletje bedacht. Wat denk je van een echte hindernisbaan, toren bouwen en kleedje hoppen?

Het team dat wint krijgt startnummer 1 bij de junior pramenrace en de Jan Stenhuisbokaal en wie wil dat nou niet? Maar het winnen is niet het belangrijkst. Het bestuur wil er vooral een hele gezellige middag van maken. Natuurlijk wordt wel verwacht dat ieder team in polonaise het veld op komt, want dat hoor natuurlijk bij een sportmiddag waarvan het thema, net als de juniorrace, ‘Carnaval’ is! Kijkers en aanmoedigers zijn welkom in The Beach aan de Oosteinderweg 247a.