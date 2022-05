Zaterdag RINGS Gala in sporthal Laco de Phoenix

Mijdrecht – Aanstaande zaterdag staat het jaarlijkse RINGS Kickboksgala in sporthal Laco de Phoenix op het programma. Maar liefst drie deelnemers van de plaatselijke sportschool Ralphs Gym uit Mijdrecht, komen in actie tijdens dit groots opgezette vechtsportevenement. Kickboksen is momenteel na het damesvoetbal de snelst groeiende sport in Nederland volgens de statistieken van NOC*NSF.

Het Kickboksevenement in sporthal Laco de Phoenix wordt georganiseerd door RINGS Fighting Network, een organisatie die al vanaf 1995 jaarlijks meerdere evenementen door het gehele land organiseert. De Vechtsportautoriteit, in het leven geroepen door NOC*NSF om de groei van het Kickboksen in goede banen te leiden, is toezichthouder.

Broers

Aanstaande zaterdag komen er maar liefst 3 deelnemers uit Mijdrecht in actie, afkomstig van de plaatselijke sportschool Ralphs Gym. Max Willemsen en de broers Ravi en Kai Schreurs vechten een thuiswedstrijd. Of dat extra zetje van de supporters de overwinning gaat opleveren moet nog worden bezien. De matchmaker van RINGS heeft hun geen gemakkelijke tegenstanders gegeven.

Zware tegenstanders

Max Willemsen moet het opnemen tegen Nick Overmeer, een zeer explosieve vechter uit Badhoevedorp. Ravi Schreurs opent het evenement met een partij tegen Servano de Wit, het grote talent van sportschool Team Spirit uit Beverwijk. Zijn broer Kai moet later in het programma aantreden tegen Taoufik Zine El Abidine van de vermaarde sportschool Pasztjerik Gym uit Schiedam. Stuk voor stuk vechters die niet komen om op hun rug te gaan liggen. De Mijdrechtse Kickboksers kunnen hun borst natmaken.

Grote talenten

Het RINGS gala begint stipt om 18.30 uur en het einde staat gepland rond 23.00 uur. Kaarten zijn er nog in de voorverkoop bij Ralphs Gym en via de website www.rings.nl. De verwachting is dat het zeer druk gaat worden gezien de matchmaking (programma) waarin nagenoeg alle grote talenten uit de regio op het programma staan. Voor meer info zie ook advertentie in dit blad.